Perché Erdo?an è tornato a corteggiare l’Unione europea

(Di venerdì 27 novembre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa «La nostra direzione non cambia». Con queste parole il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha zittito chi nel suo Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) aveva in questi giorni chiesto riforme per i diritti umani e la scarcerazione di alcuni prigionieri politici. Con poche frasi che non lasciano spazio a diverse interpretazioni, il presidente turco ha gelato le aspettative di chi credeva che il leader curdo Selahattin Demirta?, il filantropo Osman Kavala e lo scrittore Ahmet Altan potessero presto tornare in libertà, dopo anni passati dietro le sbarre. Per la prima volta, a chiederne la scarcerazione non sono state associazioni occidentali per la libertà di espressione o giornalisti e politici turchi di opposizione. Le voci che nell’ultima settimana si sono alzate sostenendo che Demirta?, Altan e Kavala ...