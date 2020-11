Morto un noto commerciante, addio al Ghera (Di venerdì 27 novembre 2020) Lutto nel commercio a Pontedera. E' Morto uno dei negozianti più conosciuti, una figura storica per la città. Si tratta di Ernesto Ghera , 93 anni, una vita dietro al banco del negozio omonimo. Nel ... Leggi su lanazione (Di venerdì 27 novembre 2020) Lutto nel commercio a Pontedera. E'uno dei negozianti più conosciuti, una figura storica per la città. Si tratta di Ernesto, 93 anni, una vita dietro al banco del negozio omonimo. Nel ...

qn_lanazione : Lutto a #Pontedera per la morte di un noto commerciante - _Facezia_ : Dico una cosa che potrebbe costarmi una shit storm. Rischio. Ingiusto ci siano persone che non sono potute andare… - nimijmochishii : E comunque vaffanculo io non sto rinunciando al natale e al capodanno con la mia famiglia per merde come voi che fa… - pedro75 : @dvezzosi_it @JamesColeZonaG @DavidPuente @Fabopolis Infatti non mi sembra di aver sentito questo tipo di stupida e… - ruseyo : Tizio noto famoso x è morto. Me: E sti cazzi! -

Ultime Notizie dalla rete : Morto noto Morto un noto commerciante, addio al Ghera LA NAZIONE Il rumore degli aerei aumenta il rischio di morte per infarto

Il rumore notturno degli aerei può portare alla morte per infarto, anche dopo un breve periodo di esposizione. È quanto conclude uno studio dell'Istituto tropicale e di salute pubblica (Swiss TPH), ch ...

Morto un noto commerciante, addio al Ghera

Pontedera, 27 novembre 2020 - Lutto nel commercio a Pontedera. E' morto uno dei negozianti più conosciuti, una figura storica per la città. Si tratta di Ernesto Ghera, 93 anni, una vita dietro al banc ...

Il rumore notturno degli aerei può portare alla morte per infarto, anche dopo un breve periodo di esposizione. È quanto conclude uno studio dell'Istituto tropicale e di salute pubblica (Swiss TPH), ch ...Pontedera, 27 novembre 2020 - Lutto nel commercio a Pontedera. E' morto uno dei negozianti più conosciuti, una figura storica per la città. Si tratta di Ernesto Ghera, 93 anni, una vita dietro al banc ...