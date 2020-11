Messina, aspetta per 17 ore un posto in terapia intensiva: morta donna di 81 anni (Di venerdì 27 novembre 2020) È morta a 81 anni presso l’ospedale di Messina Anna Puliafito, la donna positiva al Covid-19 che aveva aspettato per 17 ore un letto di terapia intensiva al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, ospedale Covid sotto inchiesta da giorni per i posti letto fantasma. La donna, che aveva una grave polmonite da Covid-19, era arrivata in ospedale venerdì 20 novembre in tarda mattinata e, come annotato dai medici nella cartella clinica, fino alle 18.30 è rimasta in pronto soccorso. In tutta la Sicilia, infatti, non si riusciva a trovare un posto libero in terapia sub intensiva. Nelle ore successive, Anna Puliafito è stata ricoverata all’ospedale di Barcellona. I medici del Cutroni-Zodda, secondo quanto ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Èa 81presso l’ospedale diAnna Puliafito, lapositiva al Covid-19 che avevato per 17 ore un letto dial Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, ospedale Covid sotto inchiesta da giorni per i posti letto fantasma. La, che aveva una grave polmonite da Covid-19, era arrivata in ospedale venerdì 20 novembre in tarda mattinata e, come annotato dai medici nella cartella clinica, fino alle 18.30 è rimasta in pronto soccorso. In tutta la Sicilia, infatti, non si riusciva a trovare unlibero insub. Nelle ore successive, Anna Puliafito è stata ricoverata all’ospedale di Barcellona. I medici del Cutroni-Zodda, secondo quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Messina aspetta Messina: aspetta per 18 ore un posto in ospedale, muore anziana di 81 anni RagusaNews Anna Puliafito: la donna morta dopo aver aspettato per 18 ore un posto in terapia intensiva

Il racconto della nipote a MessinaToday: "Quando si è aggravata abbiamo chiamato per tre giorni di seguito il 118, si rifiutavano di venirla a prendere" ...

