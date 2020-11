Melancholia eliminati, Agnelli diventa una iena. Casadilego risorge, MyDrama no. Le pagelle di X Factor 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) È un X Factor sanguinario e senza logica. La quinta puntata del talent di Sky riserva amare sorprese a giudici e pubblico. Tutto era iniziato secondo i piani con una dedica speciale alle donne guidata dalla voce di Emma Marrone e una squisita orchestra tutta al femminile. Poi lo show diventa un inferno: il pubblico non gradisce Naip e i Melancholia che vanno imprevedibilmente al ballottaggio. L’eliminazione della band di Manuel Agnelli fa scatenare l’ira funesta del leader degli Afterhours. Durante la seconda mache l’aria diventa ancora più rovente. Nonostante due esibizioni di alto livello, è Cmqmartina ad andare al ballottaggio finale contro la compagna di scuderia MyDrama. All’ultimo respiro è Cmqmartina a essere eliminata da Hell Raton, il proprio giudice. E così, con il fuoco ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) È un Xsanguinario e senza logica. La quinta puntata del talent di Sky riserva amare sorprese a giudici e pubblico. Tutto era iniziato secondo i piani con una dedica speciale alle donne guidata dalla voce di Emma Marrone e una squisita orchestra tutta al femminile. Poi lo showun inferno: il pubblico non gradisce Naip e iche vanno imprevedibilmente al ballottaggio. L’eliminazione della band di Manuelfa scatenare l’ira funesta del leader degli Afterhours. Durante la seconda mache l’ariaancora più rovente. Nonostante due esibizioni di alto livello, è Cmqmartina ad andare al ballottaggio finale contro la compagna di scuderia. All’ultimo respiro è Cmqmartina a essere eliminata da Hell Raton, il proprio giudice. E così, con il fuoco ...

RollingStoneita : I giudici si dichiarano guerra, ormai è tutti contro tutti. Eliminati i migliori, i #Melancholia, per uno stallo al… - infoitcultura : X Factor 2020, Melancholia eliminati. Benedetta tra rabbia e lacrime: 'Sono inc*****a nera' I Video - queeenkrule : melancholia eliminati perché il pezzo di merda che è hell raton ha pilotato sta cazzo di eliminazione dicendo ai su… - HuffPostItalia : Melancholia eliminati, Agnelli diventa una iena. Casadilego risorge, MyDrama no. Le pagelle di X Factor 2020 - manginobrioches : Solo nel 2020 poteva succedere una enormità simile: #Melancholia eliminati. Ma per fortuna c'è vita intelligente an… -