Lite tra Gregoraci e Salemi, un'amica conferma: "Giulia è stata invitata da Briatore" (Di venerdì 27 novembre 2020) Momenti di silenzio (forse prima della tempesta), regnano tra le due amiche/nemiche. Si parla infatti di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La Lite e le incomprensioni tra le due gieffine continuano, nonostante sia quasi passata una settimane. A dirla tutta, finora non c'è mai stato un momento, un'occasione in cui poter parlare e chiarire la faccenda. Durante la scorsa puntata, il padrone di casa del "Grande Fratello Vip", Alfonso Signorini, ha lanciato la bomba: pare che la Salemi si sia intrufolata a trascorrere l'estate di qualche anno fa insieme alla Gregoraci e a Briatore, tanto che la stessa Elisabetta Gregoraci aveva dato della scroccona alla Salemi, ma lei ha saputo ben difendersi, affermando che la realtà dei fatti è un'altra, ovvero che lei è ...

