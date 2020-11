"La mia casa editrice nata nel lockdown, controcorrente in un periodo di disincanto” (Di venerdì 27 novembre 2020) Saranno in pochi a ricordare – ma chi c’era (risale al 1962) lo farà sicuramente – lo slogan di Carosello “Omsa che gambe!” per la nota marca di calze con le mitiche gemelle Kessler e Don Lurio – o “La vispa Teresa”, il primo settimanale, poi mensile, a fumetti indirizzato a un pubblico femminile. Dietro queste idee divenute realtà e dietro altre - come lo slogan “Club delle donne” con Rossella Falk – c’erano Giorgio Pierotti Cei, pubblicitario e direttore creativo per Carosello e sua moglie Lia. Slogan e frasi che se fossero adoperate oggi in qualsiasi campagna pubblicitaria, scatenerebbero polemiche di ogni genere. “Quelli erano dei veri e propri corti che mostravano le donne in un certo modo” - spiega all’HuffPost nella Giornata contro la Violenza sulle Donne la giornalista e scrittrice Valentina Ferri - ma allora, l’eleganza di una donna partiva dal fatto che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Saranno in pochi a ricordare – ma chi c’era (risale al 1962) lo farà sicuramente – lo slogan di Carosello “Omsa che gambe!” per la nota marca di calze con le mitiche gemelle Kessler e Don Lurio – o “La vispa Teresa”, il primo settimanale, poi mensile, a fumetti indirizzato a un pubblico femminile. Dietro queste idee divenute realtà e dietro altre - come lo slogan “Club delle donne” con Rossella Falk – c’erano Giorgio Pierotti Cei, pubblicitario e direttore creativo per Carosello e sua moglie Lia. Slogan e frasi che se fossero adoperate oggi in qualsiasi campagna pubblicitaria, scatenerebbero polemiche di ogni genere. “Quelli erano dei veri e propri corti che mostravano le donne in un certo modo” - spiega all’HuffPost nella Giorcontro la Violenza sulle Donne la giornalista e scrittrice Valentina Ferri - ma allora, l’eleganza di una donna partiva dal fatto che ...

