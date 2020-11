Inter, Conte ritrova Brozovic: la scelta in vista del Sassuolo (Di venerdì 27 novembre 2020) Brozovic recupera dal coronavirus e torna a disposizione di Conte. Il croato però dovrebbe partire dalla panchina contro il Sassuolo C’è una buona notizia nel momento complicato dell’Inter. Marcelo Brozovic è guarito dal Covid-19 dopo il risultato del test arrivato ieri e può tornare a disposizione di Antonio Conte già nell’allenamento di oggi, rifinitura prima del Sassuolo. Difficilmente però il centrocampista croato partirà titolare nella gara di Reggio Emilia, con il giocatore che dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina come scrive il Corriere dello Sport. L’idea di Conte è quelle di recuperarlo al meglio per la decisiva gara di Champions League di martedì contro il Borussia Mönchengladbach. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020)recupera dal coronavirus e torna a disposizione di. Il croato però dovrebbe partire dalla panchina contro ilC’è una buona notizia nel momento complicato dell’. Marceloè guarito dal Covid-19 dopo il risultato del test arrivato ieri e può tornare a disposizione di Antoniogià nell’allenamento di oggi, rifinitura prima del. Difficilmente però il centrocampista croato partirà titolare nella gara di Reggio Emilia, con il giocatore che dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina come scrive il Corriere dello Sport. L’idea diè quelle di recuperarlo al meglio per la decisiva gara di Champions League di martedì contro il Borussia Mönchengladbach. Leggi su Calcionews24.com

