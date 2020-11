Inter, Conte rischia col Sassuolo: c’è l’ombra di Allegri (Di venerdì 27 novembre 2020) Momento complicato per Conte all’Inter. Dalla Spagna: il tecnico leccese rischia contro il Sassuolo, pronto Allegri a sostituirlo C’è lo spettro di Massimiliano Allegri su Antonio Conte. L’ex tecnico della Juventus già la scorsa estate fu vicino all’Inter, prima della conferma dell’ex Ct della Nazionale in panchina. La situazione di Conte non è della più rosee dopo i deludenti risultati di questa stagione e l’ultima pesante sconfitta in Champions League contro il Real Madrid ha compromesso il cammino in Europa dei nerazzurri. La dirigenza ha per il momento confermato Conte, anche per una quesitone economica (percepisce un ingaggio da 12 milioni all’anno), ma le cose potrebbero cambiare in caso di sconfitta domani con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Momento complicato perall’. Dalla Spagna: il tecnico leccesecontro il, prontoa sostituirlo C’è lo spettro di Massimilianosu Antonio. L’ex tecnico della Juventus già la scorsa estate fu vicino all’, prima della conferma dell’ex Ct della Nazionale in panchina. La situazione dinon è della più rosee dopo i deludenti risultati di questa stagione e l’ultima pesante sconfitta in Champions League contro il Real Madrid ha compromesso il cammino in Europa dei nerazzurri. La dirigenza ha per il momento confermato, anche per una quesitone economica (percepisce un ingaggio da 12 milioni all’anno), ma le cose potrebbero cambiare in caso di sconfitta domani con ...

capuanogio : ?? #Conte, il percorso è finito. Adesso per coerenza servono le dimissioni #Inter #InterRealMadrid #UCL - FBiasin : L'#Inter è ancora in corsa: fine delle buone notizie. Il problema non sono le conferenze di #Conte, ma la squadra… - pisto_gol : L’Inter con il Real è stata un disastro ma una parte del tifo è autolesionista : negli ultimi 10 anni l’Inter ha ca… - Vittoriog82 : RT @CalcioFinanza: #Inter, i problemi di liquidità salvano la panchina di #Conte - grigiestanze : #Conte ha fallito perchè doveva passare il girone di Champions,in quanto siamo superiori a Shaktar e Borussia. Chi… -