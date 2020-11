(Di venerdì 27 novembre 2020)non si. L’ex re dei paparazzi smentisce con forza la news diffusa prima da Nina Moric (che lo voleva già con una nuova consorte al suo fianco) e poi da Dagospia che ha aggiunto dei dettagli sulla questione, parlando di nozze (imminenti?) con tanto di pubblicazioni al seguito. Raggiunto da Novella 2000,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Oddioooooooo - blogtivvu : Fabrizio Corona NON si sposa, arriva la sua smentita - Novella_2000 : Fabrizio Corona NON si sposa: arriva la smentita ufficiale a Novella 2000 - justsladana : RT @CliffBurton6528: Fabrizio Corona parla ancora e nessuno ha il coraggio di ignorarlo. Ne usciremo migliori si diceva - gossipblogit : Fabrizio Corona si sposa: ecco quando e con chi -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Corriere dello Sport.it

Fabrizio Corona NON si sposa, arriva la smentita dell'ex re dei paparazzi: “Forte presa di posizione”, ecco chi è la donna attorno al gossip.Fabrizio Corona smentisce categoricamente la notizia apparsa sul web negli ultimi giorni: NON si sposerà. In rete si è diffuso un gossip secondo cui lui e una certa Lia si sarebbero dovuti sposare a ...