Eccallà. Detto Fatto è finito sulla BBC (Di venerdì 27 novembre 2020) Indignazione per il programma televisivo italiano che dà consigli su "acquisti sexy". Con questo titolo la BBC online è tornata sul caso di Detto Fatto, il programma di Raidue che – alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne – ha dato suggerimenti su come indossare i tacchi al supermercato. L'intervento di BBC su Detto Fatto, forse, è l'ultima cosa in ordine cronologico di cui parleremo a proposito di questa trasmissione su cui si è Detto (e Fatto, a questo punto) tutto. Ma merita una riflessione, soprattutto perché riguarda la nostra immagine – anche quella degli operatori della comunicazione italiani – nel mondo.

