Droni e modelli 3D: al via il nuovo sistema per il monitoraggio delle infrastrutture di Autostrade per l'Italia (Di venerdì 27 novembre 2020) Oltre ad Aspi allo sviluppo hanno collaborato IBM e Fincantieri NexTech. Molteplici le innovazioni apportate grazie all'uso dell'intelligenza artificiale Leggi su today (Di venerdì 27 novembre 2020) Oltre ad Aspi allo sviluppo hanno collaborato IBM e Fincantieri NexTech. Molteplici le innovazioni apportate grazie all'uso dell'intelligenza artificiale

Piergiulio58 : Droni e modelli 3D: al via il nuovo sistema per il monitoraggio delle infrastrutture di Autostrade per l’Italia. - Today_it : Droni e modelli 3D: al via il nuovo sistema per il monitoraggio delle infrastrutture di Autostrade per l’Italia… - bitcityit : Droni: boom dei “patentini” per i piloti complice il lockdown: Secondo il Rapporto ENAC relativo al 2019, in Italia… -