Docenti neoassunti nel 2020, fermi per cinque anni: per la CUB pegno inaccettabile da pagare (Di venerdì 27 novembre 2020) Giovanna Lo Presti portavoce Cub Scuola - Mentre l'attenzione mediatica è tutta concentrata sullo stucchevole dibattito scuole aperte/scuole chiuse, che sembra prescindere dal fatto che una riapertura ci sia stata, ma all'insegna dell'insicurezza e che proprio il nodo della sicurezza sia quello da sciogliere con urgenza assoluta, se vogliamo aprire le scuole, vogliamo spostare l'attenzione sulle difficoltà che i lavoratori della scuola si troveranno ad affrontare quando l'epidemia si spegnerà. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Giovanna Lo Presti portavoce Cub Scuola - Mentre l'attenzione mediatica è tutta concentrata sullo stucchevole dibattito scuole aperte/scuole chiuse, che sembra prescindere dal fatto che una riapertura ci sia stata, ma all'insegna dell'insicurezza e che proprio il nodo della sicurezza sia quello da sciogliere con urgenza assoluta, se vogliamo aprire le scuole, vogliamo spostare l'attenzione sulle difficoltà che i lavoratori della scuola si troveranno ad affrontare quando l'epidemia si spegnerà. L'articolo .

TecnicaScuola : Docenti neoassunti, video Indire sugli strumenti dell'ambiente online - - zazoomblog : Docenti neoassunti già 15.000 iscritti su Indire. Il video con i principali strumenti a disposizione - #Docenti… - infoitinterno : Docenti neoassunti, indicazioni utili per l’attività in piattaforma - TecnicaScuola : Docenti neoassunti, indicazioni utili per l'attività in piattaforma - - Roberto_Bosio : IMPORTANTI E URGENTI CHIARIMENTI – FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI o con passaggio di ruolo a.s. 2020-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti neoassunti Docenti neoassunti, chi deve svolgere l’anno di prova e chi no. Chiarimenti Orizzonte Scuola Docenti neoassunti, video Indire sugli strumenti dell’ambiente online

A supporto del personale docente neoassunto, impegnato nel periodo di formazione e prova, Indire ha pubblicato un breve video.

Docenti neoassunti, chi deve svolgere l’anno di prova e chi no. Chiarimenti

L’Usr per la Toscana ha pubblicato una nota, la numero 15382, di chiarimento per i docenti neoassunti: chi deve svolgere l’anno di prova e chi no. Devono svolgere l’anno di prova tutti i docenti: neoa ...

A supporto del personale docente neoassunto, impegnato nel periodo di formazione e prova, Indire ha pubblicato un breve video.L’Usr per la Toscana ha pubblicato una nota, la numero 15382, di chiarimento per i docenti neoassunti: chi deve svolgere l’anno di prova e chi no. Devono svolgere l’anno di prova tutti i docenti: neoa ...