Cyberpunk 2077 svelerà i DLC e le espansioni dopo il lancio (Di venerdì 27 novembre 2020) Ormai si parla di Cyberpunk 2077 da parecchi anni ma finalmente ora il gioco è pronto per il lancio il prossimo mese dopo diversi rinvii. Come il precedente titolo di successo di CD Projekt RED, The Witcher 3, Cyberpunk 2077 riceverà DLC ed espansioni dopo l'uscita, ma riusciremo a vedere questi contenuti solo in seguito al lancio. Il gioco avrà molti DLC post-lancio, sia gratuiti che a pagamento. Sebbene sapessimo che il materiale era stato rinviato quando l'uscita del gioco principale è slittata, inizialmente i dettagli sui DLC erano previsti poco prima del lancio.

