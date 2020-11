Covid, le vittime hanno in media 30 anni di più dei positivi: 80 contro 48 (Di venerdì 27 novembre 2020) L'età media dei pazienti deceduti e positivi al è di 80 anni, di cui il 42,1% donne. I pazienti affetti dal deceduti in media hanno un'età di oltre 30 anni maggiore rispetto a quella dei pazienti che ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) L'etàdei pazienti deceduti eal è di 80, di cui il 42,1% donne. I pazienti affetti dal deceduti inun'età di oltre 30maggiore rispetto a quella dei pazienti che ...

TgLa7 : #Covid: morto un altro #medico, totale delle vittime sale a 217 - Agenzia_Ansa : #Covid, sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 827 #ANSA - TgLa7 : #Covid: altri due #medici morti, totale vittime sale a 219 - infoitinterno : Covid, le vittime hanno in media 30 anni di più dei positivi: 80 contro 48 - RomaXxxiv : @s_dellavedova Non è così: senza le restrizioni il Covid farebbe molte più vittime del fumo che è una dipendenza ps… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vittime Covid, le vittime hanno in media 30 anni di più dei positivi: 80 contro 48 Il Messaggero Covid, le vittime hanno in media 30 anni di più dei positivi: 80 contro 48

L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Covid è di 80 anni, di cui il 42,1% donne. I pazienti affetti dal virus deceduti in media hanno un’età di oltre ...

APPROFONDIMENTO - I politici inadeguati che parlano a sproposito di temi troppo più grandi di loro

E, per il momento, siamo a due! Due personaggi politici di rilievo, e di importanza inversamente proporzionale all’inadeguatezza mostrata, non solo linguistica. Si tratta di personaggi dichiaratamente ...

L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Covid è di 80 anni, di cui il 42,1% donne. I pazienti affetti dal virus deceduti in media hanno un’età di oltre ...E, per il momento, siamo a due! Due personaggi politici di rilievo, e di importanza inversamente proporzionale all’inadeguatezza mostrata, non solo linguistica. Si tratta di personaggi dichiaratamente ...