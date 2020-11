Cortesie per gli ospiti: Federica e Alessio vs Lorenzo e Giulia (Di venerdì 27 novembre 2020) Giovedì 26 novembre 2020 è andata in onda la quarta puntata della tredicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Federica e Alessio vs Lorenzo e Giulia La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Federica e Alessio contro Lorenzo e Giulia. Una sfida che vede di fronte un menu ispirato ai balli latini e uno dal titolo mutuato dalla celebre canzone di Lucio Battisti “Sì Viaggiare”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Federica e Alessio con il punteggio di 19,5-17,5. Cortesie per gli ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 27 novembre 2020) Giovedì 26 novembre 2020 è andata in onda la quarta puntata della tredicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro. Una sfida che vede di fronte un menu ispirato ai balli latini e uno dal titolo mutuato dalla celebre canzone di Lucio Battisti “Sì Viaggiare”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 19,5-17,5.per gli ...

This_Is_Sof : Cortesie per gli ospiti ad ogni ora del giorno e della notte solo per Diego??ufficialmente entrato nella mia lista delle crush! - AdvancedNikita : @luglio1972 @GiuseppeConteIT No io guardo cortesie per gli ospiti?? - aljluu : @truelamentela Csaba, Roberto e Diego di cortesie per gli ospiti - lookinafterlou : Me li ricordavo diversi Diego, Csaba e Roberto di Cortesie Per Gli Ospiti #HarryPotter - nicocarmigna : @albetteraty Ma ogni sera a Cortesie per gli ospiti lo preparano. O almeno ci provano. -

