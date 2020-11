Chrissy Teigen sta con Meghan Markle | «Rivelare il dolore di un aborto è d’aiuto»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 novembre 2020) Chrissy Teigen ha un messaggio per gli hater: lasciate in pace Meghan Markle. L’altro giorno la duchessa di Sussex, in un accorato saggio sul New York Times, ha rivelato che a luglio ha subito un aborto spontaneo: «Perdere un figlio è un dolore quasi insopportabile». Meghan non ha raccontato a che punto fosse della gravidanza, ma ha voluto precisare quanto Harry «nonostante il cuore spezzato» le sia stato vicino.