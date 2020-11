Bianca Guaccero non riesce a crederci: la brutta notizia poco fa (Di venerdì 27 novembre 2020) Detto Fatto è stato sospeso dalla Rai. La decisione – secondo quanto apprende l’Ansa – è stata presa dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico. Salini aveva commentato con toni senz’appello il caso del cosiddetto tutorial per “fare la spesa in modo sexy“, annunciando un’istruttoria “per accertare le responsabilità”. E’ “un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai” aveva detto nel pomeriggio. La puntata di oggi del programma condotto da Rai2 da Bianca Guaccero non è andata in onda perché – spiegano da viale Mazzini – era registrata e non sarebbe stato possibile trasmettere alcun messaggio di scuse sull’accaduto. In precedenza era stato il ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 27 novembre 2020) Detto Fatto è stato sospeso dalla Rai. La decisione – secondo quanto apprende l’Ansa – è stata presa dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico. Salini aveva commentato con toni senz’appello il caso del cosiddetto tutorial per “fare la spesa in modo sexy“, annunciando un’istruttoria “per accertare le responsabilità”. E’ “un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai” aveva detto nel pomeriggio. La puntata di oggi del programma condotto da Rai2 danon è andata in onda perché – spiegano da viale Mazzini – era registrata e non sarebbe stato possibile trasmettere alcun messaggio di scuse sull’accaduto. In precedenza era stato il ...

