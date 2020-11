Bari, morti per legionella: la “sconvolgente inerzia” dei dirigenti del Policlinico (Di venerdì 27 novembre 2020) Bari legionella al Policlinico. Al Policlinico di Bari oltre al Covid un’altra malattia insidiosa ha ucciso quattro pazienti. La legionella. I direttori dell’ospedale più importante di Bari, che hanno sottovalutato il problema, sono indagati. >>Checco Zalone , chi è Mariangela Eboli: la donna che gestisce l’azienda da 9000 euro al mese Bari legionella al Policlinico “Il problema legionella, a quanto pare, non rientrava minimamente nelle priorità da affrontare in una struttura sanitaria di quella importanza” pur essendo “ad alto rischio” perché “in presenza di un cluster”. Così hanno dichiarato i magistrati baresi richiesta di misura interdittiva nei confronti della dirigenza del ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 27 novembre 2020)al. Aldioltre al Covid un’altra malattia insidiosa ha ucciso quattro pazienti. La. I direttori dell’ospedale più importante di, che hanno sottovalutato il problema, sono indagati. >>Checco Zalone , chi è Mariangela Eboli: la donna che gestisce l’azienda da 9000 euro al meseal“Il problema, a quanto pare, non rientrava minimamente nelle priorità da affrontare in una struttura sanitaria di quella importanza” pur essendo “ad alto rischio” perché “in presenza di un cluster”. Così hanno dichiarato i magistrati baresi richiesta di misura interdittiva nei confronti della dirigenza del ...

