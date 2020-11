Amici di Maria De Filippi: dagli Stati Uniti una new entry (Di venerdì 27 novembre 2020) Ad Amici di Maria De Filippi sta per arrivare un importante personaggio direttamente dagli Stati Uniti. Fonte InstagramSecondo le indiscrezioni di AmiciiNews, nella trasmissione più amata dai giovani, sta per fare il suo ingresso una new entry, direttamente dagli Stati Uniti: si tratta di un importante produttore musicale. Il suo nome è Michele e avrà il compito di ascoltare e probabilmente di scegliere gli inediti degli allievi. Nella scuola si è entrati già nel vivo del nuovo anno accademico, con l’eliminazione di un cantante, Giulio Musca, e l’ingresso di un nuovo allievo, Deddy, che è entrato proprio con il suo inedito. Al momento non ci sono importanti novità in merito alla ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020) AddiDesta per arrivare un importante personaggio direttamente. Fonte InstagramSecondo le indiscrezioni diiNews, nella trasmissione più amata dai giovani, sta per fare il suo ingresso una new, direttamente: si tratta di un importante produttore musicale. Il suo nome è Michele e avrà il compito di ascoltare e probabilmente di scegliere gli inediti degli allievi. Nella scuola si è entrati già nel vivo del nuovo anno accademico, con l’eliminazione di un cantante, Giulio Musca, e l’ingresso di un nuovo allievo, Deddy, che è entrato proprio con il suo inedito. Al momento non ci sono importanti novità in merito alla ...

teatrolafenice : ?? Di Carl Maria von Weber ascoltiamo un estratto dalla sua Sonata per pianoforte n. 1. Ad interpretarla Dino Ciani.… - alisftkookie : godetevi la musica come fa maria teresa amici e amiche del twitter - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @cinziasecchi @RIndrio @Mayflower014 @marinapiva67 @amatorosalia1 @lorie_ra 12/a progettare una gr… - commendadores : @Auro61765922 no non l’avrei detto perché 1. la orange non gliel’avrebbe mai detto, invece loro due prima o poi lo… - SusanHo61910839 : RT @ClassicalTurqu1: Maria Callas - Ed Or Fra Noi Parliamo Da Buoni Amici -