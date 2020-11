Unto The End: l'ispirato action vichingo in 2D ha una data di uscita (Di giovedì 26 novembre 2020) Il publisher Big Sugar e lo sviluppatore 2 Ton Studios hanno annunciato che Unto The End sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e GOG e Stadia il 9 dicembre. In seguito, il titolo arriverà su Switch il 17 dicembre. L'action in 2D sarà disponibile al day one come titolo Xbox Game Pass. Ecco una panoramica del gioco, tramite la pagina Steam: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Il publisher Big Sugar e lo sviluppatore 2 Ton Studios hanno annunciato cheThe End sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e GOG e Stadia il 9 dicembre. In seguito, il titolo arriverà su Switch il 17 dicembre. L'in 2D sarà disponibile al day one come titolo Xbox Game Pass. Ecco una panoramica del gioco, tramite la pagina Steam: Leggi altro...

