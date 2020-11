Strage Erba: “impossibile siano stati quei due a uccidere”, parla nuovo testimone (Di giovedì 26 novembre 2020) Ad affermare questa ipotesi è Adbi Kai tunisino arrestato insieme ad altri membri del clan di Marzouk. La sua testimonianza potrebbe portare a nuovi sviluppi sulla Strage di Erba Fonte Facebook – UrbanPostLa Strage di Erba è uno dei casi di cronaca nera più noti nel Bel Paese. Sono passati quasi 14 anni da quell’agghiacciante molteplice delitto avvenuto l’11 dicembre del 2006, nella piccola cittadina alle porte di Como. A perdere la vita furono (uccisi a colpi di spranga e coltello) furono Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. L’unico superstite è stato Mario Frigerio, venuto poi a mancare nel 2014. Grazie alla testimonianza di quest’ultimo sono stati condannati all’ergastolo i vicini di casa Rosa Bazzi e ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Ad affermare questa ipotesi è Adbi Kai tunisino arrestato insieme ad altri membri del clan di Marzouk. La sua testimonianza potrebbe portare a nuovi sviluppi sulladiFonte Facebook – UrbanPostLadiè uno dei casi di cronaca nera più noti nel Bel Paese. Sono passati quasi 14 anni da quell’agghiacciante molteplice delitto avvenuto l’11 dicembre del 2006, nella piccola cittadina alle porte di Como. A perdere la vita furono (uccisi a colpi di spranga e coltello) furono Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. L’unico superstite è stato Mario Frigerio, venuto poi a mancare nel 2014. Grazie alla testimonianza di quest’ultimo sonocondannati all’ergastolo i vicini di casa Rosa Bazzi e ...

