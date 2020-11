Scostamento di bilancio, via libera alla Camera con 552 voti a favore (Di giovedì 26 novembre 2020) Il voto sullo Scostamento di bilancio: via libera alla Camera, la risoluzione di maggioranza passa con 552 voti a favore e 6 astenuti. Il voto sullo Scostamento di bilancio. Con 552 voti favorevoli, la Camera ha approvato lo Scostamento di bilancio richiesto dal governo con una risoluzione di maggioranza. L’esecutivo guidato dal premier Conte supera così un primo scoglio non semplice da superare indenni. MontecitorioScostamento di bilancio, il voto alla Camera La Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) Il voto sullodi: via, la risoluzione di maggioranza passa con 552e 6 astenuti. Il voto sullodi. Con 552voli, laha approvato lodirichiesto dal governo con una risoluzione di maggioranza. L’esecutivo guidato dal premier Conte supera così un primo scoglio non semplice da superare indenni. Montecitoriodi, il votoLaha dato il viarisoluzione di maggioranza ...

borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - CarloCalenda : Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario s… - matteosalvinimi : ...Servono risposte immediate e concrete, altro che sprecare soldi in bonus monopattini e banchi a rotelle. Anche i… - lievemente : @TgLa7 13.30. Lo scostamento di bilancio passa e di chi è il merito? Ma naturalmente di Salvini e Meloni con i qual… - LiveSicilia : Ok unanime della Camera allo scostamento di bilancio -