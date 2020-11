Scostamento di bilancio, la Camera dà il suo ok (Di giovedì 26 novembre 2020) Il sì di Silvio Berlusconi ha trainato tutti per approvare lo Scostamento di bilancio. Con 552 voti favorevoli, la Camera ha approvato Finalmente i lavori proseguono, senza intoppi. La tanto auspicata collaborazione, in regime di pandemia, da parte del centrodestra, è finalmente arrivata. Con 552 voti favorevoli e nessun voto contrario, la Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo Scostamento di bilancio da 8 miliardi richiesto dal Governo. Nella mattinata, il sì di Silvio Berlusconi ha praticamente spianato la strada alla misura, trainando con sé anche le altre forze dell’opposizione guidate da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Il Governo ha accolto gran parte delle nostre richieste, delle richieste del centrodestra. Misure a favore di 2 milioni di ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020) Il sì di Silvio Berlusconi ha trainato tutti per approvare lodi. Con 552 voti favorevoli, laha approvato Finalmente i lavori proseguono, senza intoppi. La tanto auspicata collaborazione, in regime di pandemia, da parte del centrodestra, è finalmente arrivata. Con 552 voti favorevoli e nessun voto contrario, laha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullodida 8 miliardi richiesto dal Governo. Nella mattinata, il sì di Silvio Berlusconi ha praticamente spianato la strada alla misura, trainando con sé anche le altre forze dell’opposizione guidate da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. “Il Governo ha accolto gran parte delle nostre richieste, delle richieste del centrodestra. Misure a favore di 2 milioni di ...

borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - CarloCalenda : Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario s… - matteosalvinimi : ...Servono risposte immediate e concrete, altro che sprecare soldi in bonus monopattini e banchi a rotelle. Anche i… - pepe_ita : ?? Roberta Ferrero Iscritta A Parlare In Discussione Scostamento Bilancio 26 Novembre 2020 - PettazziLino : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Scostamento di bilancio tradotto significa meno tasse e più lavoro, sostegno alle imprese e alle famiglie. 8… -