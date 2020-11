Roma vince 2-0 a Cluj e vola ai sedicesimi (Di venerdì 27 novembre 2020) Cluj, 26 nov. - (Adnkronos) - Bastano un autogol e un calcio di rigore alla Roma per battere 2-0 in trasferta il Cluj e qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League. Grazie al successo in terra romena i giallorossi salgono a quota 10 in vetta al gruppo A, tre punti in più dello Young Boys e sei del Cluj, fanalino di coda e già eliminato il Cska Sofia a quota 1. Nella prima frazione la Roma domina sotto il punto di vista del possesso palla, ma produce un solo tiro in porta con Borja Mayoral al 32'. L'attaccante spagnolo viene servito in profondità ma in posizione un po' defilata sulla destra, controlla la sfera, alza la testa cercando un compagno al centro ma non c'è nessuno e allora calcia in porta, trovando Balgradean pronto a chiudergli lo specchio sul primo palo. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020), 26 nov. - (Adnkronos) - Bastano un autogol e un calcio di rigore allaper battere 2-0 in trasferta ile qualificarsi aidi finale di Europa League. Grazie al successo in terra romena i giallorossi salgono a quota 10 in vetta al gruppo A, tre punti in più dello Young Boys e sei del, fanalino di coda e già eliminato il Cska Sofia a quota 1. Nella prima frazione ladomina sotto il punto di vista del possesso palla, ma produce un solo tiro in porta con Borja Mayoral al 32'. L'attaccante spagnolo viene servito in profondità ma in posizione un po' defilata sulla destra, controlla la sfera, alza la testa cercando un compagno al centro ma non c'è nessuno e allora calcia in porta, trovando Balgradean pronto a chiudergli lo specchio sul primo palo. Per ...

