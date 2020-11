Presentazione Mahindra Formula E | la nostra intervista

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nella mattinata del 25 novembre è stata presentata la nuova M7Electro, la vettura con la qualeRacing parteciperà al campionato diE 2020-2021. Per l’occasione, abbiamo avuto la possibilità esclusiva dire il Team Principal Dilbagh Gill e l’appena confermato Alex Lynn.Racing al settimo anno inE Il teamRacing, appartenente all’omonima azienda indiana produttrice di auto stradali e SUV, nasce nel 2011 per entrare a far parte del campionato di Moto3, e nel 2013 sposa il progetto dellaE, partecipando fino ad oggi a tutte le stagioni esistenti. Tra le sue statistiche, si contano 69 gare, 18 podi, 4 vittorie, 7 pole position e 690 punti totali guadagnati. Il presidente e Team Principal della squadra è ...

