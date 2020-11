Palermo | muore a scuola a soli 10 anni

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri mattina, nell’Istituto Vittorio Emanuele Orlando di, si è spenta improvvisamente per un malore Marta, una bambina di appena 10. Il decesso è avvenuto per cause naturali, a confermarlo è stata l’ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, giunto nel pomeriggio nelladi via Lussemburgo. Il magistrato non ha disposto l’esame autoptico. Oggi sono sospese le lezioni in segno di lutto. “È un momento drammatico, è accaduta una grave disgrazia. Tutta la comunità scolastica si unisce al dolore della famiglia” ha commentato la preside dellaVirginia Filippone. Inizialmente si pensava ad una caduta accidentale della piccola, notizia poi smentita in serata dalla preside stessa. I primi a tentare di rianimare l’alunna sono stati gli insegnanti. I sanitari del 118, ...