"Non mi fate anche questo!". GF Vip, Selvaggia Roma disperata, in lacrime. Prima lo scherzo, poi emerge qualcosa di devastante sul suo passato (Di giovedì 26 novembre 2020) Lacrimoni senza precedenti al GF Vip e tutto per colpa di uno scherzo, riuscitissimo. Vittima degli eventi Selvaggia Roma per colpa di Dayane, con la complicità di Giulia e Rosalinda. Le ragazze hanno fatto credere a Selvaggia di non essere amata nella casa. Lei ha avuto un crollo emotivo, scoppiando a piangere. E mentre gli altri la consolavano, rivelando la cattivissima burla, è uscito fuori un lato dolce e sensibile che finora non aveva mostrato. Mentre in casa si consumava la festa di compleanno di Rosalinda, Dayane mette in atto un diabolico piano. Lo scherzose di Dayane, con la complicità di Rosalinda e Giulia, aveva come unico intento quello di far restare di sasso Selvaggia Roma. Da quando è entrata, l'ex protagonista di Temptation Island, ha avuto diverse ...

