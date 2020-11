Mercato Juve, conferme dal Portogallo: “Si è offerto ai bianconeri” (Di giovedì 26 novembre 2020) Uno dei settori che la Juventus starebbe cercando di rinforzare ulteriormente è quello di centrocampo. Più volte, è stato detto che la squadra di Andrea Pirlo necessiterebbe di rinforzi, soprattutto nel ruolo di playmaker davanti alla difesa. Nelle ultime settimane è tornato prepotentemente di moda il profilo di Manuel Locatelli, vero pallino del Maestro, stando ad alcune fonti italiane. Ma il classe 1997 del Sassuolo non sarebbe l’unico obiettivo della dirigenza torinese: nel mirino di Paratici vi sarebbero anche i vari Gravenberch, Camavinga e Pogba. Ma attenzione a possibili colpi di scena, in quanto secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Portogallo, precisamente da Lisbona, un giocatore del Benfica si sarebbe proposto alla Juventus, essendo in rotta con il proprio club di appartenenza. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Uno dei settori che lantus starebbe cercando di rinforzare ulteriormente è quello di centrocampo. Più volte, è stato detto che la squadra di Andrea Pirlo necessiterebbe di rinforzi, soprattutto nel ruolo di playmaker davanti alla difesa. Nelle ultime settimane è tornato prepotentemente di moda il profilo di Manuel Locatelli, vero pallino del Maestro, stando ad alcune fonti italiane. Ma il classe 1997 del Sassuolo non sarebbe l’unico obiettivo della dirigenza torinese: nel mirino di Paratici vi sarebbero anche i vari Gravenberch, Camavinga e Pogba. Ma attenzione a possibili colpi di scena, in quanto secondo alcune indiscrezioni provenienti dal, precisamente da Lisbona, un giocatore del Benfica si sarebbe proposto allantus, essendo in rotta con il proprio club di appartenenza. LEGGI ANCHE: ...

