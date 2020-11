Meghan Markle e l’aborto: «Era il momento giusto per parlarne» (Di giovedì 26 novembre 2020) Meghan Markle ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo lo scorso luglio. L’ha scritto in un editorale – dal titolo «Le perdite che condividiamo» – sul New York Times , firmandosi semplicemente «Meghan Markle, attivista e madre», senza «duchessa di Cambridge» o altri riferimenti alla royal family. E come racconta la royal editor Katie Nicholl su Vanity Fair America la 38enne «ha voluto scrivere il saggio accorato per aiutare le altre persone che hanno attraversato il trauma dell’aborto spontaneo e per aiutare a rompere il silenzio su una questione che è ancora considerata da molti tabù», fa sapere una fonte vicino ai Sussex. Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) Meghan Markle ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo lo scorso luglio. L’ha scritto in un editorale – dal titolo «Le perdite che condividiamo» – sul New York Times , firmandosi semplicemente «Meghan Markle, attivista e madre», senza «duchessa di Cambridge» o altri riferimenti alla royal family. E come racconta la royal editor Katie Nicholl su Vanity Fair America la 38enne «ha voluto scrivere il saggio accorato per aiutare le altre persone che hanno attraversato il trauma dell’aborto spontaneo e per aiutare a rompere il silenzio su una questione che è ancora considerata da molti tabù», fa sapere una fonte vicino ai Sussex.

