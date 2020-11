Maradona si è spento a 60 anni | il mito tra sogno napoletano e leggenda del calcio

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 26 novembre 2020) Delle ultime ore è la notizia della morte di Diego Armando, l’uomo-icona di origini argentine delpiù amato-amata di tutti i tempi, che ha incarnato il. Quando si pensa a Napoli, terza città d’Italia, si pensa al Vesuvio, al Lungomare di Mergellina, al sole, la pizza e, che ha portato al Napoli-squadra la vittoria di due scudetti e con la nazionale argentina ha vinto i mondiali nel 1986. Di recente aveva compiuto 60per poi essere portato in ospedale d’urgenza, per un intervento delicato alla testa. Avrebbe dovuto trascorrere un lungo periodo di convalescenza a casa, dopo essere uscito dall’ospedale qualche giorno fa, ma stando a quanto riportato dalla CNN e il quotidiano argentino Clarin, il campione argentino non ce l’ha fatta e si è ...