Manuel Agnelli contro Hell Raton: volano insulti ad X Factor. Cattellan li divide (Di venerdì 27 novembre 2020) X Factor, volano insulti al tavolo dei giudici durante la quinta puntata dei live. L’esibizione dei Little Pieces of Marmellade fa discutere. Esplode la tensione ad X Factor dopo la prima eliminazione del quinto live. L’atmosfera si fa incandescente e i giudici sono sempre meno d’accordo gli uni con gli altri. Dopo che il televoto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 27 novembre 2020) Xal tavolo dei giudici durante la quinta puntata dei live. L’esibizione dei Little Pieces of Marmellade fa discutere. Esplode la tensione ad Xdopo la prima eliminazione del quinto live. L’atmosfera si fa incandescente e i giudici sono sempre meno d’accordo gli uni con gli altri. Dopo che il televoto L'articolo proviene da YesLife.it.

MarioManca : Manuel Agnelli stasera non so cosa ha preso, ma ne voglio tre. #XF2020 - DavideMasciari : @cino_andrea @laureetta__ Perché hanno preso dal giudice, che li ha portato sul palmo della mano come sicuro vincit… - ocobblepot7 : RT @nquasisenzatest: Manuel Agnelli che si scrive i nomi di chi ha eliminato i Melancholia #XF2020 - badvibezonly : RT @Skell182: Il sassolino che si è tolto Manuel Agnelli contro Hell Raton: #XF2020 - badvibezonly : RT @Martola__: Ale Cattelan sei il numero uno, l’unico che ha capito che Manuel Agnelli sta perculando tutti “ti prego dammi i giudizi veri… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Agnelli Manuel Agnelli: X Factor 2020, età altezza, moglie e la figlia Emma The Italian Times Le pagelle del quinto live di XFactor

Manuel Agnelli (10): Si presenta in versione guerrigliero, blasta con il microfono tra i denti, dispensa continui “è solo la tua opinione”. Dopo l’esclusione dei Melancholia, per protesta, riduce i ...

X Factor, incredibile ma vero: Melancholia e Cmqmartina eliminati

X Factor 2020 puntata 26 novembre con clima di tensione molto alto, soprattutto tra i giudici. A dover lasciare la gara sono, inaspettatamente, i Melancholia, seguiti da Cmqmartina. I concorrenti rima ...

Manuel Agnelli (10): Si presenta in versione guerrigliero, blasta con il microfono tra i denti, dispensa continui “è solo la tua opinione”. Dopo l’esclusione dei Melancholia, per protesta, riduce i ...X Factor 2020 puntata 26 novembre con clima di tensione molto alto, soprattutto tra i giudici. A dover lasciare la gara sono, inaspettatamente, i Melancholia, seguiti da Cmqmartina. I concorrenti rima ...