Manovra: Fico, 'ampio consenso su scostamento prezioso segnale unità' (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "552 deputati hanno votato a favore dello scostamento di bilancio. Nessun voto contrario. Questo ampio consenso è un segnale di unità prezioso nella fase che stiamo vivendo. Ed è un importante gesto di responsabilità istituzionale, che fa bene al Paese. Per affrontare le difFicoltà di questo periodo di emergenza e le sfide che verranno serve ascolto, dialogo, collaborazione tra le forze politiche, tra maggioranza e opposizione. Da questo momento di crisi possiamo uscire solo insieme". Lo dichiara il presidente della Camera, Roberto Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "552 deputati hanno votato a favore dellodi bilancio. Nessun voto contrario. Questoè undinella fase che stiamo vivendo. Ed è un importante gesto di responsabilità istituzionale, che fa bene al Paese. Per affrontare le difltà di questo periodo di emergenza e le sfide che verranno serve ascolto, dialogo, collaborazione tra le forze politiche, tra maggioranza e opposizione. Da questo momento di crisi possiamo uscire solo insieme". Lo dichiara il presidente della Camera, Roberto

TV7Benevento : Manovra: Fico, 'ampio consenso su scostamento prezioso segnale unità'... - Laura_Blixen : Emendamento #Vivendi #Mediaset: che avreste detto #M5s se un altro governo avesse approvato una norma salva… - AnciDigitale : RT @comuni_anci: “Confido che la prossima manovra possa costituire l’occasione per dare una soluzione a molte questioni avanzate da Anci su… - PierluigiVinai : RT @comuni_anci: “Confido che la prossima manovra possa costituire l’occasione per dare una soluzione a molte questioni avanzate da Anci su… - giornalecomuni : RT @comuni_anci: “Confido che la prossima manovra possa costituire l’occasione per dare una soluzione a molte questioni avanzate da Anci su… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Fico Manovra: Fico, 'ampio consenso su scostamento prezioso segnale unità' Il Tempo Manovra: Fico, 'ampio consenso su scostamento prezioso segnale unità'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "552 deputati hanno votato a favore dello scostamento di bilancio. Nessun voto contrario. Questo ampio consenso è un segnale di unità prezioso nella fase che stiamo vivendo ...

Berlusconi avvisa il governo: "Da Forza Italia opposizione responsabile"

Un'opposizione responsabile che ha scelto di anteporre il bene della nazione a ogni possibile vantaggio elettorale dagli errori commessi dal governo giallorosso nella gestione del Covid-19. La vittori ...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "552 deputati hanno votato a favore dello scostamento di bilancio. Nessun voto contrario. Questo ampio consenso è un segnale di unità prezioso nella fase che stiamo vivendo ...Un'opposizione responsabile che ha scelto di anteporre il bene della nazione a ogni possibile vantaggio elettorale dagli errori commessi dal governo giallorosso nella gestione del Covid-19. La vittori ...