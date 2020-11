Mafia, il pentito: “Il generale morto in un incidente d’auto? In realtà fu ucciso. Indagava su rapporti opachi tra carabinieri e politici” (Di giovedì 26 novembre 2020) L’allora comandante dei carabinieri della Regione Sicilia non morì per le conseguenze di un incidente stradale, come si è sempre creduto fino a ora. Fu, invece, assassinato. A sostenerlo è Pietro Riggio, l’ultimo pentito di Cosa nostra che sta raccontando alla procura di Caltanissetta delle confidenze ricevuto da Giovanni Peluso, ex poliziotto accusato di essere legato ad ambienti dei servizi. “Mi disse che il generale dei carabinieri Gennaro Niglio, morto in un incidente stradale, era stato in realtà ucciso. Era un uomo rigoroso, Niglio. Stava accertando i rapporti opachi tra alcuni appartenenti all’Arma e personaggi politici” , ha sostenuto il collaboratore, come racconta l’edizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) L’allora comandante deidella Regione Sicilia non morì per le conseguenze di unstradale, come si è sempre creduto fino a ora. Fu, invece, assassinato. A sostenerlo è Pietro Riggio, l’ultimodi Cosa nostra che sta raccontando alla procura di Caltanissetta delle confidenze ricevuto da Giovanni Peluso, ex poliziotto accusato di essere legato ad ambienti dei servizi. “Mi disse che ildeiGennaro Niglio,in unstradale, era stato in. Era un uomo rigoroso, Niglio. Stava accertando itra alcuni appartenenti all’Arma e personaggi, ha sostenuto il collaboratore, come racconta l’edizione ...

