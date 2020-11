Lombardia e Piemonte potrebbero passare in zona arancione (Di giovedì 26 novembre 2020) Lombardia e Piemonte, attualmente in zona rossa, potrebbero passare già nei prossimi giorni in zona arancione un rischio intermedio con misure e restrizioni meno severe. Lo ha affermato il ministro al Welfare Giulio Gallera “ci si sta confrontando con il Governo e siamo pronti per partire già da sabato o lunedì”. zona arancione Lombardia e Piemonte Il ministro ha precisato “Lo sforzo dei lombardi ha dato quei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. È giusto che si possa il prima possibile iniziare una riapertura lenta, graduale, che deve essere accompagnata da un grandissimo senso di responsabilità, perché non dobbiamo ricadere a breve in un’altra situazione di criticità, ma è giusto ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 26 novembre 2020), attualmente inrossa,già nei prossimi giorni inun rischio intermedio con misure e restrizioni meno severe. Lo ha affermato il ministro al Welfare Giulio Gallera “ci si sta confrontando con il Governo e siamo pronti per partire già da sabato o lunedì”.Il ministro ha precisato “Lo sforzo dei lombardi ha dato quei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. È giusto che si possa il prima possibile iniziare una riapertura lenta, graduale, che deve essere accompagnata da un grandissimo senso di responsabilità, perché non dobbiamo ricadere a breve in un’altra situazione di criticità, ma è giusto ...

