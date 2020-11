L’altra epidemia: "Poche cure e centri chiusi. Troppo soli per combattere anoressia e bulimia" (Di giovedì 26 novembre 2020) “Ricordo quando tutto è iniziato, un paio d’anni fa. Più il peso scendeva, meglio stavo. Percepivo il controllo sul mio corpo, il vuoto dello stomaco mi faceva sentire forte. Quel ‘4’, prima cifra del numero sul display della bilancia, era diventato il mio biglietto da visita per lo sguardo altrui. Poi è arrivato il lockdown e ho iniziato a perdermi in vestiti Troppo grandi, a non sentire più le scapole sporgere, a cercare le ossa del bacino trovandoci troppa carne. Tutti pensavano a fare scorte di spesa, io continuavo a contare le calorie, a vedermi ingrassata. A sentirmi irrimediabilmente ingombrante”. L’emergenza, oggi, si chiama Covid-19 e coinvolge tutti. Il disagio psicologico, invece, si somma all’emergenza ma appartiene al singolo, ha tanti nomi e tante voci. Come quella - circolata in un gruppo di auto-aiuto online - delle precedenti righe. Come quella di chi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) “Ricordo quando tutto è iniziato, un paio d’anni fa. Più il peso scendeva, meglio stavo. Percepivo il controllo sul mio corpo, il vuoto dello stomaco mi faceva sentire forte. Quel ‘4’, prima cifra del numero sul display della bilancia, era diventato il mio biglietto da visita per lo sguardo altrui. Poi è arrivato il lockdown e ho iniziato a perdermi in vestitigrandi, a non sentire più le scapole sporgere, a cercare le ossa del bacino trovandoci troppa carne. Tutti pensavano a fare scorte di spesa, io continuavo a contare le calorie, a vedermi ingrassata. A sentirmi irrimediabilmente ingombrante”. L’emergenza, oggi, si chiama Covid-19 e coinvolge tutti. Il disagio psicologico, invece, si somma all’emergenza ma appartiene al singolo, ha tanti nomi e tante voci. Come quella - circolata in un gruppo di auto-aiuto online - delle precedenti righe. Come quella di chi ...

docdrugztore : RT @FranceskoNew: L'altra sera, a @TgLa7, Mentana auspicava l'istituzione di una giornata della memoria per ricordare le vittime di #COVID1… - FranceskoNew : L'altra sera, a @TgLa7, Mentana auspicava l'istituzione di una giornata della memoria per ricordare le vittime di… - Valenti00278189 : RT @Pablo516569: @AlfioKrancic O i vip che raccontano le loro esperienze? O i pistolotti dei politici? L'epidemia si diffonde come qualsias… - Pablo516569 : @AlfioKrancic O i vip che raccontano le loro esperienze? O i pistolotti dei politici? L'epidemia si diffonde come q… - gianluca826 : RT @mosllerdd: @gianluca826 @Cartabellotta @VincenzoDeLuca Non c'è alcun dubbio che sia cosi. Hanno deciso che, volente o nolente, l'epidem… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra epidemia Su Pianeta 2021, Paolo Giordano: «Cosa ci insegna la pandemia?» Corriere della Sera