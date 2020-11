In Friuli il Covid avanza e Fedriga tentenna

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo aver fatto capire che alcuni Comuni sarebbero finiti in zona rossa, il presidenteaveva convocato, lunedì mattina, una conferenza stampa per annunciare la sua nuova ordinanza: vietato consumare cibi e bevande nei luoghi aperti al pubblico, centri sportivi chiusi e fine degli allenamenti anche all’aperto, evitare di utilizzare il trasporto pubblico, non andare in casa d’altri. Tanto rumore per una ordinanza che sembrava poca cosa ma c’era l’ammissione di una situazione molto difficile: “O torniamo sul binario o deragliamo”, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.