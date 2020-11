Il covid continua a portarsi via i giovani: Samuel muore a 29 anni (Di giovedì 26 novembre 2020) Il ragazzo deceduto per covid al Policlinico di Catania ad appena 29 anni pare non avesse malattia pregresse. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano continuo in peggioramento Tra le regioni che se la passano peggio per quanto concerne il covid-19 c’è senz’ombra di dubbio la Sicilia. Nella stupenda isola del sud Italia sono in aumento i contagi e purtroppo anche i decessi. Uno in particolar modo ha destato sgomento, ovvero quello di Samuel Garozzo 29enne di Catania. Il ragazzo dopo essere risultato positivo al coronavirus, era prima stato ricoverato all’ospedale Garibaldi e poi trasferito al Policlinico di Catania per via del peggioramento del suo quadro clinico. Purtroppo però le cure sono state vane e alla soglia dei 30 anni i suoi sogni si sono drammaticamente spenti. La ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Il ragazzo deceduto peral Policlinico di Catania ad appena 29pare non avesse malattia pregresse. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano continuo in peggioramento Tra le regioni che se la passano peggio per quanto concerne il-19 c’è senz’ombra di dubbio la Sicilia. Nella stupenda isola del sud Italia sono in aumento i contagi e purtroppo anche i decessi. Uno in particolar modo ha destato sgomento, ovvero quello diGarozzo 29enne di Catania. Il ragazzo dopo essere risultato positivo al coronavirus, era prima stato ricoverato all’ospedale Garibaldi e poi trasferito al Policlinico di Catania per via del peggioramento del suo quadro clinico. Purtroppo però le cure sono state vane e alla soglia dei 30i suoi sogni si sono drammaticamente spenti. La ...

Ultime Notizie dalla rete : covid continua Il Covid non ferma la chirurgia al Poma di Mantova: «Da noi si continua ad operare tutto» La Gazzetta di Mantova ASIA/SIRIA - L'Arcivescovo Nassar: anche a Damasco i cristiani rifiutano la “serrata delle chiese” per la pandemia

Damasco (Agenzia Fides) – La Siria, straziata da dieci anni di conflitto, ora viene schiacciata nella morsa mortale della crisi economica e della pandemia. In tale scenario, i cristiani di Damasco si ...

Flussimetri per l'ospedale, la donazione della Fondazione Bocelli

Empoli, 26 novembre 2020 – Nei giorni scorsi sono stati consegnati quindici flussimetri ai setting di medicina interna Covid dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Questa strumentazione, donata grazie ...

