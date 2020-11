Gli studenti di Cambridge e Oxford competono in una gara crypto (Di venerdì 27 novembre 2020) APEX: E3, un rinomato fornitore di analisi multi-asset per investitori retail e istituzionali, ha lanciato una competizione di trading algoritmico tra studenti universitari dell’Università di Oxford e Cambridge. Un rapporto ha svelato questa notizia il 25 novembre, osservando che il concorso coinvolgerà 15 team dei dipartimenti di matematica e informatica di entrambe le università. Secondo quanto riferito, questa competizione vedrà i team utilizzare APEX: l’API di E3 per creare algoritmi di criptovaluta e completare le operazioni di mercato spot sugli exchange CoinbasePro e FTX. Secondo il rapporto, il concorso è iniziato il 16 novembre e si concluderà a dicembre. Comporterà la valutazione delle strategie di trading dei partecipanti, la progettazione tecnica dei loro algoritmi e il loro ritorno sull’investimento (ROI) complessivo. ... Leggi su invezz (Di venerdì 27 novembre 2020) APEX: E3, un rinomato fornitore di analisi multi-asset per investitori retail e istituzionali, ha lanciato una competizione di trading algoritmico trauniversitari dell’Università di. Un rapporto ha svelato questa notizia il 25 novembre, osservando che il concorso coinvolgerà 15 team dei dipartimenti di matematica e informatica di entrambe le università. Secondo quanto riferito, questa competizione vedrà i team utilizzare APEX: l’API di E3 per creare algoritmi di criptovaluta e completare le operazioni di mercato spot sugli exchange CoinbasePro e FTX. Secondo il rapporto, il concorso è iniziato il 16 novembre e si concluderà a dicembre. Comporterà la valutazione delle strategie di trading dei partecipanti, la progettazione tecnica dei loro algoritmi e il loro ritorno sull’investimento (ROI) complessivo. ...

Agenzia_Ansa : #Azzolina: 'Riportare gli studenti a scuola ma servono scelte #Bonetti: 'Abbiamo sbagliato con Dad al 100%'. Flash… - europainitalia : Un grande in bocca al lupo ?? a tutti gli studenti che, nonostante il periodo difficile, parteciperanno all'edizione… - ricpuglisi : A mio parere la foto che simboleggi la seconda ondata della pandemia #Covid19 in Italia dovrebbe essere questa: g… - ginloverx : Regole di hogwarts : gli studenti non possono mai entrare nella foresta de non accompagnati, è ASSOLUTAMENTE VIETAT… - LuigiCardamone2 : @OGiannino Fra qualche tempo, sui libri di storia, ci sarà una rubrica dedicata alle bufale secolari. Il primo post… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Azzolina: “Mi manca insegnare, mi manca il confronto quotidiano con gli studenti” [VIDEO] Orizzonte Scuola Riapertura scuole: regole per il rientro e data

Riapertura scuole: le regole per il rientro. Si pensa alla data del 9 dicembre per riportare in classe anche le scuole superiori, ma i sindaci chiedono regole univoche ...

Podcast sull'espressionismo

Podcast sull'espressionismo: artisti, opere, temi. File audio scaricabile gratuitamente sulla corrente artistica, una delle avanguardie del Novecento ...

Riapertura scuole: le regole per il rientro. Si pensa alla data del 9 dicembre per riportare in classe anche le scuole superiori, ma i sindaci chiedono regole univoche ...Podcast sull'espressionismo: artisti, opere, temi. File audio scaricabile gratuitamente sulla corrente artistica, una delle avanguardie del Novecento ...