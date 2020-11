Francia: prematuro parlare ora di fine del lockdown, lo dice il premier Castex (Di giovedì 26 novembre 2020) Il coprifuoco, in vigore dal 15 dicembre fino al 20 gennaio, sarà sollevato il 24 e il 31 dicembre per consentire le occasioni conviviali con i propri familiari. Ma è imperativo limitare il numero di persone a tavola, ha detto Castex Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 novembre 2020) Il coprifuoco, in vigore dal 15mbre fino al 20 gennaio, sarà sollevato il 24 e il 31mbre per consentire le occasioni conviviali con i propri familiari. Ma è imperativo limitare il numero di persone a tavola, ha detto

Il coprifuoco, in vigore dal 15 dicembre fino al 20 gennaio, sarà sollevato il 24 e il 31 dicembre per consentire le occasioni conviviali con i propri familiari. Ma è imperativo limitare il numero ...

