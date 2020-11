Detto Fatto sospeso, ma la Rai manda in onda la replica con donne in intimo (Di giovedì 26 novembre 2020) La Rai lo sospende, ma al mattino vanno in onda le repliche. È il curioso caso di Detto Fatto, trasmissione condotta da Bianca Guaccero e finita ieri al centro delle polemiche dopo l’ormai celebre tutorial su come le donne possono rimorchiare facendo la spesa al supermercato con i tacchi. Dopo l’inevitabile bufera, scoppiata proprio quando si celebrava la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il servizio pubblico ha deciso di sospendere il programma. Ieri pomeriggio, infatti, al suo posto Rai 2 ha trasmesso un telefilm. Questione chiusa? Neanche per idea. Quasi come per una sorta di beffa, questa mattina presto, 26 novembre, tra le 6.20 e le 7, sul secondo canale è andata in onda una replica di Detto Fatto, nello ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) La Rai lo sospende, ma al mattino vanno inle repliche. È il curioso caso di, trasmissione condotta da Bianca Guaccero e finita ieri al centro delle polemiche dopo l’ormai celebre tutorial su come lepossono rimorchiare facendo la spesa al supermercato con i tacchi. Dopo l’inevitabile bufera, scoppiata proprio quando si celebrava la Giornata internazionale contro la violenza sulle, il servizio pubblico ha deciso di sospendere il programma. Ieri pomeriggio, infatti, al suo posto Rai 2 ha trasmesso un telefilm. Questione chiusa? Neanche per idea. Quasi come per una sorta di beffa, questa mattina presto, 26 novembre, tra le 6.20 e le 7, sul secondo canale è andata inunadi, nello ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - 4everAnnina : RT @Marzia_M: Perché sospendono #dettofatto ma #uominiedonne #TEMPTATIONISLAND e il #gf restano lì? La figura della donna è diversa solo pe… - ivithegoat : RT @mycroftpedia: hanno sospeso detto fatto in quattro e quattr'otto per una scenetta imbarazzante e intanto tale e quale continua a fare b… -