Detto Fatto nella bufera: la Rai sospende il programma dopo il sexy tutorial (Di giovedì 26 novembre 2020) Brutte notizie per i fan di Detto Fatto. Stando ai rumors, il programma sarebbe stato sospeso dalla Rai e rischierebbe la cancellazione. Ma cos'è successo? Nell'ultima puntata andata in onda su Rai 2 è stato presentato un tutorial: una "spesa sexy" che ha creato non poche polemiche, proprio nel giorno precedente alla giornata dedicata alla violenza sulle donne. Un episodio definito alquanto sessista dai telespettatori e che ha spinto i vertici ad intervenire. Detto Fatto: il tutorial che fa arrabbiare E' bastato un tutorial, probabilmente fin troppo superficiale, per gettare Detto Fatto nella bufera. Tutto è successo nel corso dell'ultima diretta del ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - FranciAle91 : Io penso che Pier abbia ben colto cio che eli gli ha detto cn i gesti...ma ha bisogno di altro e, quello, non se lo… - mammartii : RT @VJimmyV: Non ho visto sospensioni del GF quando B4lot3ll1 ha detto quello che ha detto, anzi. A questo punto butto benzina sul fuoco:… -