Detto Fatto cancellato da Rai dopo il Tutorial sulla Spesa Sexy (Di giovedì 26 novembre 2020) Detto Fatto è stato sospeso da Rai a causa delle Polemiche per il Tutorial sulla Spesa Sexy, Bianca Guaccero nella Bufera. Leggi su comingsoon (Di giovedì 26 novembre 2020)è stato sospeso da Rai a causa delle Polemiche per il, Bianca Guaccero nella Bufera.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - positanonews : Bianca Guaccero nella bufera, su Detto Fatto video tutorial per far la spesa sexy, ma chi la ha fatta cittadina ono… - ivocamic : @lemonmeringue_ Vedi io non ho detto che hanno fatto male o bene ho solo costatato che #Palombelli è ridicola quand… -