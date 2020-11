Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One girerà 'sorprendentemente bene' (Di giovedì 26 novembre 2020) Se Cyberpunk 2077 sarà o meno in grado di raggiungere un livello accettabile di prestazioni su PS4 e Xbox One standard è qualcosa che si sono chiesti in molti. Gli stessi sviluppatori di CD Projekt RED, che intendono pubblicare un gioco Metascore 90+, hanno rinviato il titolo di tre settimane per ottimizzarlo ulteriormente sulle console di base. Quindi, come si comporterà il gioco su queste macchine? Il CEO di CD Projekt Adam Kicisnki ha recentemente parlato della stessa cosa durante il recente report finanziario con gli investitori e ha affermato che queste tre settimane aggiuntive hanno aiutato lo studio a portare il gioco a un livello migliore di prestazioni sulle macchine di base. "Voglio dire, PS5 è fantastica. PS4 è ancora molto buona", ha detto (tramite Seeking Alpha). "Abbiamo avuto queste tre settimane in più e abbiamo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Sesarà o meno in grado di raggiungere un livello accettabile di prestazioni su PS4 eOne standard è qualcosa che si sono chiesti in molti. Gli stessi sviluppatori di CD Projekt RED, che intendono pubblicare un gioco Metascore 90+, hanno rinviato il titolo di tre settimane per ottimizzarlo ulteriormente sulle console di base. Quindi, come si comporterà il gioco su queste macchine? Il CEO di CD Projekt Adam Kicisnki ha recentemente parlato della stessa cosa durante il recente report finanziario con gli investitori e ha affermato che queste tre settimane aggiuntive hanno aiutato lo studio a portare il gioco a un livello migliore di prestazioni sulle macchine di base. "Voglio dire, PS5 è fantastica. PS4 è ancora molto buona", ha detto (tramite Seeking Alpha). "Abbiamo avuto queste tre settimane in più e abbiamo ...

gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Cyberpunk 2077 per PS4, dimensioni del download e data del pre-caricamento - spaziogames : Ci siamo quasi! #Cyberpunk2077 #PS4 - Multiplayerit : Cyberpunk 2077 per PS4, dimensioni del download e data del pre-caricamento - GamingTalker : Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One 'girerebbe molto bene', secondo CD Projekt Red - xbox_series : questa e' la classica dichiarazione prelancio bisogna vedere la bilancia se e' tarata bene???? -