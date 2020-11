Cruciani sulla morte di Maradona: “Non si può piangere un cocainomane” (Di giovedì 26 novembre 2020) A La Zanzara, su Radio 24, Giuseppe Cruciani e David Parenzo commentano la morte di Diego Armando Maradona. Lo fanno con ironia, puntando il dito sulla dipendenza del Pibe de Oro dalla cocaina. “Non si può piangere un cocainomane”. Parlando con Parenzo dichiara: “Mi hai detto prima fuori dalla trasmissione, era anche un cocainomane. Non era un esempio, lo hai detto tu”. E il collega replica: “Ho detto semplicemente che è stato un eroe nazionale, ma che fosse un noto cocainomane non lo dico io. Non piangerei mai per un giocatore di pallone”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) A La Zanzara, su Radio 24, Giuseppee David Parenzo commentano ladi Diego Armando. Lo fanno con ironia, puntando il ditodipendenza del Pibe de Oro dalla cocaina.si puòun. Parlando con Parenzo dichiara: “Mi hai detto prima fuori dalla trasmissione, era anche un cocainomane. Non era un esempio, lo hai detto tu”. E il collega replica: “Ho detto semplicemente che è stato un eroe nazionale, ma che fosse un noto cocainomane non lo dico io. Noni mai per un giocatore di pallone”. L'articolo ilNapolista.

Giuseppe Cruciani, cannonata a Selvaggia Lucarelli: "Di quella persona non parlo". Ma cosa è successo

Veronica Cruciani: «Il femminicidio non è una morte qualsiasi»

La regista e attrice cura la regia di "Barbablù" stasera su Radio3: «Il testo di Hattie Naylor è scomodo: indaga sulla pericolosa dipendenza affettiva tra vittima e carnefice»

Barbablù/Bluebeard

Andrà in onda su Rai Radio 3 il 25 Novembre alle ore 20,30 – per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne – la lettura Barbablù/Bluebeard, testo di Hattie Naylor, traduzione di Monica Capua

