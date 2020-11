Covid, dal 27 novembre parte lo screening a L’Aquila: i criteri di accesso al test antigenico (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Test a tappeto per la Provincia de L’Aquila: si parte il 27 novembre. Definiti tutti i criteri di accesso al test antigenico di massa che sarà gratuito, su base volontaria e proseguirà fino al 6 dicembre. Il tampone nasofaringeo sarà disponibile nelle postazioni allestite da ogni Comune della Provincia de L’Aquila, la cui localizzazione sarà indicata sui singoli siti delle varie amministrazioni coinvolte. Ad eseguirli sarà il personale sanitario con la collaborazione delle amministrazioni comunali e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile. CHI PUÒ ESEGUIRE IL TEST Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Test a tappeto per la Provincia de L’Aquila: si parte il 27 novembre. Definiti tutti i criteri di accesso al test antigenico di massa che sarà gratuito, su base volontaria e proseguirà fino al 6 dicembre. Il tampone nasofaringeo sarà disponibile nelle postazioni allestite da ogni Comune della Provincia de L’Aquila, la cui localizzazione sarà indicata sui singoli siti delle varie amministrazioni coinvolte. Ad eseguirli sarà il personale sanitario con la collaborazione delle amministrazioni comunali e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile. CHI PUÒ ESEGUIRE IL TEST

Rinaldi_euro : Dal Pd terrorismo mediatico sui vaccini: 'Non vi faremo parlare più' - LegaSalvini : DAL PD TERRORISMO MEDIATICO SUI VACCINI: 'NON VI FAREMO PARLARE PIÙ' VA IN TELEVISIONE E SPARA: “CHI HA DEI DUBBI S… - giorgio_gori : Il ?@washingtonpost? parla del #DonizettiOperaFestival e di #Bergamo, la “città devastata dal #COVID” che è riuscit… - heartless_li : RT @Pa0l029: 'Ci vorrà tempo ma ne usciremo migliori.' Noi che usciamo dal covid. - f_passerini94 : RT @marattin: Oggi per la prima volta diminuiscono i ricoverati Covid (sia nei reparti che in terapia intensiva). Non solo l’aumento (come… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dal Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Covid, l'analisi del fisico Battiston: "Curva al picco"

La curva della seconda ondata dell’epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco e sta cominciando a scendere. Questo significa che in media in Italia ...

Vaccino Coronavirus Oxofrd, stop improvviso. "Servono ulteriori analisi"

Londra, 26 novembre 2020 - Improvvisa frenata sul candidato vaccino anti Coronavirus elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con Astrazeneca e l'Irbm di Pomezia. La doccia ...

La curva della seconda ondata dell’epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco e sta cominciando a scendere. Questo significa che in media in Italia ...Londra, 26 novembre 2020 - Improvvisa frenata sul candidato vaccino anti Coronavirus elaborato dall'università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con Astrazeneca e l'Irbm di Pomezia. La doccia ...