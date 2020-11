Coronavirus, crescono contagi e decessi ma intensive in calo (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere i contagi in Italia. Secondo i dati del Bollettino del ministero della Salute sono 29.003 i nuovi contagi (ieri era stati 25.853), a fronte però di 232.711 tamponi. In crescita anche i decessi, che oggi toccano quota 822. Sul fronte degli attualmente positivi, sono 795.845 i casi, con un incremento di 4.148 unità. I guariti nelle ultime 24 ore sono 24.031. Sul fronte ospedaliero sono 34.038 i ricoverati (+275). Una buona notizia riguarda le terapie intensive, che calano di 2 pazienti portando il numero totale a 3.846 ricoverati. In isolamento domiciliare si trovano in 757.691. Per quanto riguarda il contagio nelle singole regioni, quella che continua a registrare il maggiore numero di contagiati è la Lombardia (5.697), seguita da Veneto (3.980) e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere iin Italia. Secondo i dati del Bollettino del ministero della Salute sono 29.003 i nuovi(ieri era stati 25.853), a fronte però di 232.711 tamponi. In crescita anche i, che oggi toccano quota 822. Sul fronte degli attualmente positivi, sono 795.845 i casi, con un incremento di 4.148 unità. I guariti nelle ultime 24 ore sono 24.031. Sul fronte ospedaliero sono 34.038 i ricoverati (+275). Una buona notizia riguarda le terapie, che calano di 2 pazienti portando il numero totale a 3.846 ricoverati. In isolamento domiciliare si trovano in 757.691. Per quanto riguarda ilo nelle singole regioni, quella che continua a registrare il maggiore numero diati è la Lombardia (5.697), seguita da Veneto (3.980) e ...

nestquotidiano : Coronavirus, crescono contagi e decessi ma intensive in calo - Italpress : Coronavirus, crescono contagi e decessi ma intensive in calo - CorriereCitta : Coronavirus, crescono contagi e decessi ma intensive in calo - LaCnews24 : Coronavirus Calabria, crescono ancora i contagi: 397 nuovi positivi e 4 morti nel bollettino #calabrianotizie… - infoitinterno : Coronavirus, in Veneto i contagi crescono più che nel resto d'Italia: ecco tutti i dati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescono Coronavirus, in Veneto i contagi crescono più che nel resto d'Italia: ecco tutti i dati Il Mattino di Padova Covid-19, in Italia oggi 29.003 contagi. Lombardia +5.697, Veneto +3.980, Campania +3.008, Piemonte +2.751

Risalita dei nuovi positivi oggi nel nostro Paese. Crescono anche le vittime: sono state 822 in un giorno. Primo segno meno a livello nazionale nel numero di ricoverati in terapia intensiva. Ancora ol ...

Coronavirus, cresce la pressione sulle terapie intensive della Sardegna.

Peggiora la situazione nelle terapie intensive della Sardegna che raggiunge il 40% dei posti letto occupati dai pazienti Covid.

Risalita dei nuovi positivi oggi nel nostro Paese. Crescono anche le vittime: sono state 822 in un giorno. Primo segno meno a livello nazionale nel numero di ricoverati in terapia intensiva. Ancora ol ...Peggiora la situazione nelle terapie intensive della Sardegna che raggiunge il 40% dei posti letto occupati dai pazienti Covid.