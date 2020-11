Coronavirus, Arcuri: 'Curva dei contagi si sta finalmente congelando' (Di giovedì 26 novembre 2020) 'La Curva dei contagi si sta finalmente raffreddando, se non congelando'. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, aggiungendo che 'il numero degli italiani ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 novembre 2020) 'Ladeisi staraffreddando, se non'. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico, aggiungendo che 'il numero degli italiani ...

