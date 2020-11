Camera ardente Maradona, ex non fatta entrare: ecco chi è e il motivo (Di giovedì 26 novembre 2020) Oliva è stata l'ultima compagna del Pibe de Oro, condividendo con lui cinque anni di vita. Nonostante ciò non è stata ammessa nella Camera ardente in forma privata: il duro sfogo della donna. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 26 novembre 2020) Oliva è stata l'ultima compagna del Pibe de Oro, condividendo con lui cinque anni di vita. Nonostante ciò non è stata ammessa nellain forma privata: il duro sfogo della donna. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GoalItalia : Mancano ore all'apertura della camera ardente di Maradona alla Casa Rosada, il palazzo della presidenza argentina,… - Agenzia_Ansa : La salma di Diego Armando #Maradona è arrivata alla Casa Rosada, la sede presidenziale a Buenos Aires, dove è stata… - SkyTG24 : Morte di Maradona, da oggi a sabato la camera ardente a Buenos Aires. LIVE - FrancescoAbba11 : @ErmannoKilgore Quello che ha rappresentato #Maradona per Napoli non è pienamente comprensibile se non si è napolet… - scintillablu_ : Distanziamento in Argentina per la fila alla camera ardente di ##Maradona. (Poveretti, 8 mesi in lockdown ed escono… -