Calciomercato Juventus: colpo a gennaio, top player pronto (Di venerdì 27 novembre 2020) Calciomercato Juventus: pronto il colpo a gennaio per dare alterntive a Pirlo, la strategia per il top player La scelta è fatta e l'obiettivo messo nel mirino. La Juventus sa cosa le manca, specie nella zona mediana del campo, e vuole chiudere i conti già a gennaio anticiopando la concoirrebnza. Ecco perché Fabio Paratici, in L'articolo proviene da Inews.it.

