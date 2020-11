Arbitri serie A: Aibisso per Milan-Fiorentina e Irrati per Sassuolo-Inter (Di giovedì 26 novembre 2020) Abisso dirigera' Milan-Fiorentina, in programma domenica alle 15, mentre il big match del San Paolo tra Napoli e Roma e' stato assegnato a Di Bello. Pasqua arbitrera' Benevento-Juventus, Irrati Sassuolo-Inter. Queste le designazioni della nona giornata di serie A, in programma domenica 29 novembre. Atalanta-Hellas Verona (sabato 28/11 h. 21, Massa), Benevento-Juventus (sabato 28/11 h. 18, Pasqua), Bologna-Crotone (h. 15, Serra), Cagliari-Spezia (h. 18, Marini), Genoa-Parma (lunedi' 30/11 h. 20.45, Mariani), Lazio-Udinese (h. 12.30, Aureliano), Milan-Fiorentina (h. 15, Abisso), Napoli-Roma (h.20.45, Di Bello), Sassuolo-Inter (sabato 28/11 h. 15, Irrati), Torino-Sampdoria (lunedi' 30/11 h. 18.30, Doveri). Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 novembre 2020) Abisso dirigera', in programma domenica alle 15, mentre il big match del San Paolo tra Napoli e Roma e' stato assegnato a Di Bello. Pasqua arbitrera' Benevento-Juventus,. Queste le designazioni della nona giornata diA, in programma domenica 29 novembre. Atalanta-Hellas Verona (sabato 28/11 h. 21, Massa), Benevento-Juventus (sabato 28/11 h. 18, Pasqua), Bologna-Crotone (h. 15, Serra), Cagliari-Spezia (h. 18, Marini), Genoa-Parma (lunedi' 30/11 h. 20.45, Mariani), Lazio-Udinese (h. 12.30, Aureliano),(h. 15, Abisso), Napoli-Roma (h.20.45, Di Bello),(sabato 28/11 h. 15,), Torino-Sampdoria (lunedi' 30/11 h. 18.30, Doveri).

Grande novità varata oggi con 18 voti favorevoli ed uno contrario, quello della Salernitana, per il prossimo campionato di Serie B ...

Chievo V.-Lecce, arbitra Sozza di Seregno

LECCE – Sarà l’arbitro Simona Sozza della serzione AIA di Seregno a dirigere l’incontro Chievo Verona-Lecce, anticipo della 9ª giornata di Serie B, in programma domani sera alle ore 21:00 allo stadio ...

